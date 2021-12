Kõik ikka selleks, et töötaja tunneks, et ­temast hoolitakse, ta oleks puhanud, värske ja valmis pärast aastavahetust taas innuga oma ­ettevõttesse panustama.

Kui riigipühad langevad nädalavahetusele, nagu me tänavu jõulude ja aastavahetuse puhul peame kogema, tundub see nii ebaõiglane. Meie oma Eestimaal, kus teiste Euroopa riikidega võrreldes niigi riigipühi napib, ei saa kuidagi õigeks ­pidada, et aasta pimedaimal ajal, mil oleme harjunud oma lähedastega koos olema ning ennast töömõtetest ja muredest eemal hoidma, jääb töövabade päevade hulk seekord nii üürikeseks.