Kuusmaa debüüti kirja ei saanud, Rapla sõitis Pärnust teerulliga üle

Teine veerandaeg läks pärnakatel täiesti lörri ja Rapla spurtis koguni 22:11. Kodumeeskonna viskeprotsent oli ebareaalne 70, seejuures kolmesed 7/12. Pärnu rünnak ei sujunud kuidagi, samal ajal kui Rapla lustis täiega. Rannula võttis küll kõik mõtlemisajad ära, ent suvepealinlaste mäng ei paranenud kuidagi – nii jäi peatreeneril kõrvalt vaadates vaid pead raputada. Pikemaks pausiks vaatas tabloolt vastu katastroof: 34:57! Pärnu mängijate kehakeel reetis, et nad justkui ei tahakski võita.

Ehkki Sadamat teatakse kui kaitsele orienteeritud tiimi, peegeldas 57 nende vastu visatud punkti vastupidist. Kui Pärnu kaheste protsent oli 26, siis Raplal 80, lauavõitluses jäädi alla 12:20 – kõik statistilised näitajad olid poolajaks kodumeeskonna kasuks. Seejuures mängisid raplakad vaid seitsme mehega, sest vigastustega on hädas viis meest.

Teist poolaega alustas Pärnu uue tagaliiniga: Sverre Aav ja Gilbert. Suurt tolku sest polnud, sest raplakad olid juba end nii kuumaks kütnud, et tegid, mis tahtsid. Kolmanda veerandi keskpaigaks pakkus kodumeeskond juba 260pealisele publikule silmapaistvaid pealtpanekuid ja enne viimast veerandaega oli raplakate eduseis 84:55.

Viimasel veerandajal olid pärnakad juba nii viimase piirini viidud, et Mihkel Kirves teenis jutustamise eest tehnilise vea. See ilmestas hästi Sadama mängu, sest Pärnu üks liidritest tavaliselt suud ei pruugi ja tehnilist ei teeni. Viienda veaga pingile langenud Kirvese kontole jäi kümme silma.

“Olime s*tad, konkreetselt s*tad! Polnud mänguks valmis, au Raplale, nad mängisid hea mängu,” resümeeris Kirves mängu järel Delfile. “Peame video üle vaatama, mis valesti läks. Meie hooaeg on olnud kui Ameerika mäed: kord võidame Cramot või Vefi ja pärast saame Tartult paki. Me polnud täna valmis, vastased karistasid ära.”

Pärnul on nüüd kaheksa võitu ja kaheksa kaotust, mis annab seitsmenda koha. Rapla tõusis kuuendaks ja neil on kaheksa võitu ja seitse kaotust. Pärnu järgmine mäng on kolmapäeval kodusaalis Läti ülikooliga.