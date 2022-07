Mees&Mees ja Naine&Naine kuraator: "Paljud küsivad, kas see on mingi pedenäitus"

”Kindlasti õpetavad emad tütardele traditsioonilist suhtumist suhetesse, “traditsioonilistesse” pereväärtustesse, abielusse, petmisse, suhtevägivalda ja lastesse. Mina kuulsin oma emalt muuhulgas, et kui mees korra petab, siis jääbki petma, et laps on ühe inimese jaoks liiga suur koorem ning selle naise loo kaudu tõdemust, et aknal suurt armastust oodata on mõttetu,” märgib ta.