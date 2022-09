Agnes Pulk ⟩ Pärnu vajab uut linnapead

Päevast päeva kuuleme linnakodanike kaebusi selle üle, kuidas linnaametnikud on ebasõbralikud, ülbed ja hoolimatud ja jätavad linnarahva küsimustele vastamata. Mitu inimest on pöördunud EKRE volinike poole, olles linnavalitsuse tegevuses sügavalt pettunud. Pärnakad kogevad, et kriitilistel hetkedel on nad jäänud linna abita, mainides tihti ka Romek Kosenkraniuse nime.