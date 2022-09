Linnajuhtide umbusaldushääletus marineerib endiselt

“Volikogu istungit saab volikogu esimees kokku kutsuda kuu aja jooksul neljapäevase etteteatamisega. See kindlasti ka juhtub ja ma usun, et teade tuleb isegi enne nelja päeva,” ütles Korobeinik, lisades, et tõenäoliselt saadab ta kutsed laiali oktoobri esimesel täisnädalal.