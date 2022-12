Sulev Alajõe ⟩ Aafrika ja akud, tuul või tuum

CO₂-kaubandus pole pelgalt poliitiline spekulatsioon, vaid eurooplaste kokkulepe, kuidas praktiliste meetmetega suurendada taastuvenergia osa ja seeläbi heiteid vähendada. Ja see toimib: võrreldes 1990. aastaga on Eesti kasvuhoonegaaside koguheide kahanenud 71 protsendi võrra.

Loomulikult on elektrifitseerimisega kaasnevate akutehnoloogia komponentide hankimine seotud piirangutega. Kuid kaevandamine Aafrikas ei pea tingimata tähendama midagi negatiivset, nagu Madison oma artiklis vihjab. Kui kaevandada keskkonna- ja inimsõbralikult, luues töökohti (sealhulgas maavarade väärindamiseks) võib see anda sealsele majandusele positiivse tõuke keskkonda koormamata. Eestiski on kaevandamise traditsioon pikaajaline ja Ida-Virus on see olnud lausa majanduse nurgakivi.