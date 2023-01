Kolumn ⟩ Kas elu ilma traumata on üldse võimalik?

Kellegi julgus teistest või tavapärasest erineda on ühelt poolt väga võluv, aga põhjustab sageli eri vastukaja. Sealjuures pole määrav, kas tegu on sünnipärase erisuse või teadlikult valitud teega. Erineda võib oma pisikeses maailmas, mida üks kodune jõulutraditsioon kindlasti on. Loomulikult võib oma erisusega mõjutada davidbowielikult ka masse.

Eristumine on üks viisidest saada kontakti iseendaga. Aga teinekord on tegu hoopis eneseotsinguga, mille lõpptulem võib olla traditsioonide juurde tagasijõudmine. Nii võib noor vanem, kes Barbie nukku maha teeb, end ühel hetkel leida Barbie maja ehitamast. Või tuleb söögiblogijal tunnistada, et tema toiduteadlikust perest laps sööb vahel sõpradega kiirtoidurestoranis rämpstoitu.

Üsna tihti kumab siiski eristuja sõnadest läbi võrdlus teistega või hirm oma otsuste kahjuliku mõju ja seeläbi ilmselt hukkamõistetud saamise ees. Kas just sellele viitab arvamuses kõlanud otseste võrdluste kõrval ka see viimane lause, teab kirjutaja ise. Aga lugejas tekitab see tunde, et hinge siiski närib hirm. Hirm põhjustada trauma.



Trauma võib saada igast elusündmusest, olgu selleks sündiv õde-vend, öötundidel töötav vanem, aga ka vähene või hoopis liigne hoolitsus.