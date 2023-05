Jannsen204 konkursi tulemused ⟩ Noored usuvad vägivallavaba elu võimalikkust

Lugusid hindasid kiusamisvaba kooli liikumise esindaja Kristiina Treial, Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja Linda Õisman, Tartu ülikooli kirjandustudeng Johanna Roos, Pärnu Postimehe arvamustoimetaja Raido Keskküla ja siinkirjutaja. Kõigi hindajate esikolmikud said eripalgelised, kuid võitjaks osutunud Greeta-Maria Ulmre kirjutis leidus pea kõikide tippude nimekirjas. Johanna Roos kommenteeris konkursitöid nii: “Lugusid saadab ühine nukker toon, aga neis tekib samal ajal ilus lootuse polüfoonia. Melanhooliat tekitab see, et siin on lugusid, mis küünivad vägivalla sisse. Rõõmu aga, et meil on põlvkond, kes tahab vanadest mustritest lahti öelda ja teha parandustöid sealgi, kus kõik tundub olevat juba päris hea (sh vägivallaennetus, psühholoogia, haridussüsteem jms). Näib, et noori ei huvita, mis on olnud enne või millised on harjumused, traditsioonilised lähenemisviisid, kui need midagi ei muuda. Nad ihkavad, et probleeme lahendataks veel agaramalt, mindaks veel sügavamale, proovitaks uut ja paremat.”