nädalast jäi kõlama ⟩ Me pole valmis. Kas eurod aitavad?

Tõsi, Lääne-Eesti elanikena saame rõõmustada õige pisut paremate tulemuste üle kui mujal Eestis. Aga edumaa on riisiterast väiksem.

Selle temaatika juures on arutelu üsna kiirelt jõudnud ­sinnani, et valitsus peab päästeametile eraldama rohkem raha, tagama valdkonna teavitustööks stabiilse, 0,5 protsenti SKTst. Eks raha paneb nii mõnedki rattad käima, kuid kas sellest praegusel juhul piisab?

● kodude varustatuse tase kõige vajalikuga on endiselt madal;

● omavalitsuste jagatud ­info jõuab vähem kui pooleni elanikest ja rahulolu sellega on madal.

Ma pole siiski pessimist. Kindlasti on omavalitsuste ­kommunikatsiooni võimalik parandada ja probleemi teadvustamine on hea stardikoht. Nüüd on vaja aga eestvedajat ja plaani ning tohutul hulgal tahet, meelemuutustki.