Päästjad käisid avariidel ja keelasid plasti põletada

Läinud reedel kell 17.27 teavitati häirekeskust, et Põhja-Pärnumaa vallas Aluste külas on sõiduteel autolt löögi saanud metskits. Autojuht, kes häirekeskust teavitas, lülitas sisse oma masina ohutuled ning jäi päästjate saabumiseni tee äärde valvesse, et vihmasel ja pimedal õhtupoolikul ei tekitaks loom omakorda uut õnnetust. Päästjad aitasid looma tee äärde tõmmata ja teavitasid jahimehi.

Reedel kell 22.47 sai häirekeskus teate, et Lääneranna vallas Pariveres tuleb korterist vingulõhna. Päästjad selgitasid välja, et siiber oli liiga vara kinni pandud, mistõttu oli tuba vingu täis valgunud. Korteris puudusid nii suitsu- kui vinguandur. Päästeamet tuleb meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises oleks töökorras suitsuandur. Soovituslik on paigaldada suitsuandur igale korrusele või isegi igasse tuppa. Ahiküttega elamistes peab olema ka vinguandur.

Laupäeval kell 10.29 teavitati päästjaid, et Saarde vallas Jäärja külas põleb tee ääres põhupall. Kuna ilm oli niiske ja hein märg, ei läinud põhupall leegiga põlema, vaid suitses. Päästjad kustutasid põlengu. Süttimise põhjus ei ole teada.

Pühapäeval kell 12.04 kiirustasid päästjad Pärnusse Laiale tänavale, kus kokku olid põrganud kaks sõiduautot. Päästjad kõrvaldasid sõidukitel süttimisohu ning puhastasid tee autojuppidest ja kildudest.