Siin tuleb nüüd öelda, et tegelikult vilistavad mõlemad arvajad kohalike tervisele, soodustavad üleilmset rasvumist ja on vastu Eesti rahva iibe kasvule. Miks? Asi lihtne. Autoga sõidavad meil üldjuhul mehed ja panka või lõunasöögile minnes pargitakse masinad asutusele võimalikult lähedale. Algab rasvumine. Hiljem pole kõhukad enam voodis mehed ja välja me suremegi. Paksud ei tee lapsi ja peagi sõidab relvi täristav idanaaber Eesti rasvunud pursuidest tankiga üle.