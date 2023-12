Linnajuhid selgitavad, miks ei laiene parkimisoodustus kõigile pärnumaalastele

Pärnumaa valdade juhid saatsid 13. novembril Pärnu linnajuhtidele pöördumise, kus palusid linna parkimiskorra muutmise eelnõu teine lugemine linnavolikogus edasi lükata ja tuua see omavalitsuste liidu üldkokku, et üheskoos leida maakonnale kui tervikule sobivaim lahendus. Vallajuhte tegi nõutuks, et aastane parkimisluba on uue plaani järgi vallaelanikule 700 euro võrra kallim kui linlasele ehk 850 eurot.