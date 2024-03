Kolm Pärnumaa ettevõtet pälvivad kestliku turismi kvaliteedimärki

Sel aastal saavad Keskkonnaameti peadirektorilt Rainer Vakralt tunnustuse Lahemaalt Vergi Sadam & Restoran Wirkes‘, Kuusiku loodustalu, Lainela Puhkeküla ja Wesenbeck Külalistemaja, Soomaalt Põnka puhketalu ja Levikivi loodustalu ning Matsalust Põldotsa talu, Kipperi kodumajutus ja Altmõisa külalistemaja. Eelmisel aastal tunnustati kümmet ettevõtjat.

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Nele Sõber lausus, et kaitsealadel ja nende mõjupiirkonnas tegutsevad turismiettevõtjad on Keskkonnaametile olulised partnerid, sest puutuvad otseselt kokku külastajatega ning annavad edasi Eesti loodusväärtusi ja kultuuripärandit. „Külastajad on üha enam teadlikud ja hindavad kestlikkuse järgimist, tehes ka oma reisiplaanide valikuid vastavalt sellele. Meie ühine panus vähendada keskkonnajälge annab tulemuse üksnes ühiseid eesmärke seades ja koostööd tehes,“ rääkis Sõber.

Ettevõtjate tagasiside on olnud ülimalt positiivne. Kiidetakse, et kolmeaastast tegevusplaani koostades peab oma ettevõtte tegevuste mõtestamiseks pingutama. Sõber lisas, et tänapäeval on kestlikkuse printsiipide järgimine oluline juba kõikides valdkondades toimuvate tegevuste osas. “Keskkonnaametil on hea meel, et ettevõtjatel on jätkuv huvi taotleda sertifikaati ning valmisolek kestlikke põhimõtteid järgida.“

Läänemaal Tuuru külas asuva Altmõisa külalistemaja juhataja Anna Regina Kabral selgitas, et väikese külalistemajana Matsalu külje all mõistetakse, et jätkusuutlikkus on äri jaoks eluliselt oluline. "Keskendudes jätkusuutlikele tavadele, tagame me mitte ainult oma eetiliste väärtuste järgimise, vaid ka pikaajalise elujõulisuse järjest keskkonnateadlikumal turul. Liigirikkuse säilitamine aitab hoida kohalikke ökosüsteeme tervena, meelitades Matsallu ökoturiste ja loodusentusiaste, kes otsivad ehedaid kogemusi. Lisaks vähendab jätkusuutlikkusele keskendumine igapäevakulusid, toetab kohalikke talunikke, pakub tööd ümberkaudsetele peredele ja parandab külaliste kogemust," rääkis Kabral.

Euroopa kaitsealade liit on koostanud kestliku turismi põhimõtted, mille eesmärk on edendada kvaliteetset ja jätkusuutlikku turismi kaitsealadel ja nende lähipiirkondades. Liidult kvaliteedimärgi pälvinud sihtkohad ja ettevõtjad moodustavad üle-euroopalise kogukonna, mis aitab hoida turismi head kvaliteeti ja loob ühise võrgustiku vastutustundlike sihtkohtade, nende külastajate ja oma kaitsealast hoolivate elanike vahel.