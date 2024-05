Galerii Vald hakkab aiamaad rendile andma

Sindis Paide maantee ääres lahmakal maalapil raba veerel on kohalikud korteris elavad rohenäpud juba aastakümneid omale talvekartulit ja supirohelist kasvatanud. Siiani on vallale kuuluval kinnistul toimetatud isevoolu. Maa on jagunenud põhimõttel “kes ees, see mees”. Nüüd hakkab Tori vald aiamaal korda looma: maakasutus tuleb ametlikult registreerida ja selle eest vallale renti maksta.