Kuhu minna ⟩ Pärnu Päev pakub ohtralt avastamist

Kell 16.30 kogunevad Vallikääru aasale rattasõbrad, et ühiselt vurada läbi kevadiste parkide ja rannaalleede. Osalejatel tuleb kanda kiivrit, sõidukorras peab olema rattakell ning riietudes tuleb arvestada ilmaoludega. Sõit lõpeb Pärnu Huub taliujumiskeskuses, kus pakutakse kringlit ja vaadatakse rattateemalist dokumentaafilmi "Why we cycle" (Miks me jalgrattaga sõidame).