Riik andis toetust neljale Pärnumaa algkoolile

Ministri sõnutsi on riigi huvides hoida väikekoolid elujõulisena ja klassipõhise rahastamismudeliga toetusmeede aitab omavalitsustel algkoole pidada. “Vähemalt kuuenda klassini peaksid lapsed saama käia koolis kodu lähedal. Väikekoolid on olulised nii laste hariduse kui tervise huvidest lähtuvalt,” sõnas minister. „Seekord toetasime 18 kooli, kuid kokku võib toetustingimustele vastavaid väikekoole olla järgmiseks aastaks üle 30, toetus jätkub ka järgnevatel aastatel.“

Riigi toetust said kohalikud omavalitsused taotleda maapiirkondades kuni kuueklassiliste algkoolide või tegevuskohtade tarvis, kus sel kooliaastal õpib statsionaarses õppes 20–89 last. Toetuse saamiseks tuli omavalitsusel esitada ministeeriumile taotlus, kus kinnitati hariduse arengukavas kokku lepitud eesmärkide poole liikumist ja taotlusega hõlmatud kodulähedase algkooli säilitamist.

Toetuse annab riik omavalitsusele üheks kalendriaastaks ja see on mõeldud selleks, et tagada väikekoolides klassiõpetajad ja tugispetsialistid ja kindlustunne tuleviku suhtes. Koolid, mis alustavad kuueklassilisena tööd sügisest, saavad toetust taotleda 2025. aasta voorust. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga on kodulähedaste algkoolide toetuse meede kinnitatud aastateks 2024–2026.