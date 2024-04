Ehitustööde ajaks loodi lõigule ajutine teeületuskoht. Vanast, valgusfooriga reguleeritud vöötrajast asub see rohkem ringtee pool. Tegemist on reguleerimata ületuskohaga ja üle tiheda liiklusega Tallinna–Pärnu maantee minek on jalakäijatele olnud paras katsumus.