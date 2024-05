Marika Valter Pataljoni annaks Pärnusse tagasi tuua

Rõõm on tõdeda, et kolleegid Isamaast on lõpuks ärganud ning hakanud Pärnumaale olulistel teemadel meiega kaasa mõtlema. Lugedes Kuno Erkmanni (“Paikuse politseikooli kadu paistab vääramatu. Nüüd tuleb päästa, mis päästa annab”, PP 15.05) ja Riho Terrase (“Kaitsetööstusest võiks saada Eesti majanduse järjekordne vedur”, PP 25.05) kümnepäevase vahega ilmunud kirjutisi, tekkis mul küsimus – mehed, kus te varem olite?