Alar Laneman festivalide korraldamise kohast Sipelgad ja festival

Lugejale meenub loodetavasti koolipõlves loetud valm sipelgast ja rohutirtsust. Tänapäeva maailma vaadates peaks äratundmine olema ilmne. Ettenägelikkus ja valmistumine raskustega toimetulekuks on ülimalt vajalikud omadused. Eriti sõja ja rahu küsimustes. Hoidku kõigevägevam, et tulevikus analüüsides, miks me polnud sõjalisteks katsumusteks valmis, ei peaks me tunnistama, et riigi kaitsmiseks valmistumise asemel valmistusime festivalideks.