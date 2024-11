Siiri Erala Mis on Pärnumaa sõnum maailmale?

“Eesti on usaldusväärne koht nii elamiseks kui ka investeerimiseks, sest suudame tagada oma julgeoleku ja oleme kaitseinvesteeringutes NATOs teisel kohal Poola järel ja USA ees,” oli täpne Michali tsitaat.

Jäin seepeale mõtisklema, kas meil on selge, mis on Pärnumaa sõnum maailmale. Ülejäänud Eestile? Meie enda inimestele?

Eks me ole osake Eestist ja see tees, et oleme kaitstud, siin on kindel ja oleme usaldusväärsed, kehtib ka meie üle 5400 ruutkilomeetril.

Aga siiski: kas meil on midagi omanäolist öelda?

Kui vaatate Pärnumaa tegijate konkursi tänavusi võitjaid, siis märkate, et Pärnu lahe Rotary klubi projekt "Erivajadustele avatud Pärnu rand" pälvis võidu kahes kategoorias: see on nii aasta tegu kui aasta toote/teenuse rahvahääletuse võitja. Minu arvates väärinuks see veel nominatsiooni ja ehk võitugi turismiarenduse kategoorias.



Meil on aastaid pead murtud, kuidas veel Pärnu randa köitvamaks muuta. See projekt pakkus lahenduse ja tegi päris uuele sihtrühmale Pärnu keskranna külastamise võimalikuks. Et tegu on vabatahtliku algatusega ja suunatud sihtrühmale, kelle vajadused kipuvad ununema, lisab teole kaalu, väärtust. Vaatasin seda lehte kokku pannes üle suviseid galeriisid invaranna talgutest, avamispeost: sumin, sagin, entusiasm, hea tahe, elevil näod.

Päris mitu aastat on Pärnumaa arenduskeskus vaeva näinud, et lähendada ettevõtjaid ja vabatahtlikke. Üks hoob sel tegevusel on olnud ühiselt peetav Pärnumaa tegijate tunnustusüritus. Pärnu lahe Rotary klubi heategevusprojekt andis sellele ühendamisele nüüd korraliku tõuke. Tegu on ju siinses kogukonnas teada-tuntud ettevõtlike inimeste klubiga. Ettevõtjad, kes tegutsevad vabatahtlikult ja saavad läbi oma tegevuse pärjatud just vabaühenduste kategoorias.

Majandusmaailma üleilmsed megatrendid on kaitse-, puidutööstus, elektroonika ja tervisetehnoloogiad. Osalt püüdleb Pärnumaa majanduski nendega kaasas käia, ampsata oma tükikese. Aga ehk võiks Pärnumaa selle aasta teo valguses öelda, et ka hoolimine toob meile tulu, süstib kohalikesse usku headusse ja mõjub soojalt, kutsuvalt. Võib-olla pikendab Pärnu ja Pärnumaa kõrghooaega just soojus – see inimlik temperatuur.

Palju õnne kõigile tiitli pälvinutele!