GALERII Invarand osutus menukaks nii erivajadustega kui ülejäänud suvitajate seas

Pärnu lahe Rotary klubi (PLRK) selle aasta president Marika Tõke rääkis, et kuna see oli alles esimene hooaeg ja invaranna teenus Pärnus täiesti uus, võib suvega väga rahule jääda. "Südame tegi soojaks, et oleme rajanud uue võimaluse jõuda merele väga lähedale mitte ainult liikumisraskustega rannalistele, vaid kogu linnarahvale ja -külalistele," lausus ta.