Vambola Paavo: Konkurents Tartu ja Pärnu vahel süveneb

Händkakk kardab händkakku

Nüüd, kui lehti on hulga vähem kui suvel ja linde pole sisuliselt üldse, paneb tähele neid väheseid, kes meile on jäänud või tulnud. Minu rajad, kus fotomõtetega liigun, on läbi aastate üsna samaks jäänud ja nii märkan kõige väiksemaidki muutusi. Kui aga mulle vaatas ühel talveõhtul pisikese heleda tihase asemel otsa suur hallikas händkakk, üllatusin. Neil hetkedel hakkab süda kontrollimata kiiremini taguma, keha täitub adrenaliiniga ja peas keerleb iga mõne sekundi tagant küsimus “Kas saan lähedale?”.