Palgavõrdsus nõuab teavitustööst enam

"Kui Eestis on siiani keskendutud peamiselt teadlikkuse tõstmisele, kohustavad näiteks Rootsi seadused organisatsioone analüüsima töötasu regulatsioone, praktikat ja töösuhete tingimusi. Põhjendamatute palgaerinevuste ilmnedes tuleb organisatsioonidel koostada tegevuskava ebavõrdsuse kaotamiseks.

Rootsis tuvastas 44 protsenti tööandjatest analüüsi tulemusel põhjendamatuid palgaerinevusi, 60 protsenti küsitletud organisatsioonidest muutsid palka või leidsid muu lahenduse võrdset või võrdväärset tööd tegevate naiste ja meeste tasu ühtlustamiseks. Palgamuudatused puudutasid vähemalt 5800 töötajat: 90 protsenti neist naised.

Šveitsis on tööandjate abistamiseks välja töötatud digitaalne tööriist Logib, mis aitab välja selgitada, kas organisatsioonis täidetakse võrdse palga nõuet. Šveitsi eeskujul on Logibi-laadseid lahendusi kasutusele võtnud teisedki ELi riigid, sealhulgas Saksamaa ja Luksemburg.

Niisugune tööriist on plaanis luua ka Eestisse.

Slovakkias kontrollib naiste ja meeste palga võrdsust tööinspektsioon (TI). Kui tuvastatakse põhjendamatu palgaerinevus, võib tööinspektor teha ettepaneku kasutada tehnilisi või organisatsioonilisi abinõusid ja määrata kitsaskohtade lahendamiseks tähtaja. Ettepanekute eesmärk on aidata tööandjatel kaotada põhjendamatuid palgaerinevusi ja tagada naistele-meestele võrdne tasu tehtud töö eest. Rumeenias, Tšehhis, Poolas, Soomes ja mitmes teises riigis on kasutusele võetud samasugune praktika soolise palgalõhe kaotamiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks.

Naiste ja meeste palgalõhe on Eestis püsinud üle 20 protsendi. Statistikaameti andmetel oli see 2015. aastal 22,2 protsenti. Lõhe vähendamiseks plaanitakse TI-le anda volitus teha järelevalvet tööandja makstavate palkade ja hüvitiste kohta.

Esialgseks järelevalveks on plaanis välja töötada digitaalne töövahend, mis annab TI-le võimaluse teha kontaktivaba eelkontroll. Selle käigus saab inspektsioon teha esmase ülevaatuse tööandja riigile edastatud andmete põhjal. Juhul kui esialgse järelevalve käigus tekib kahtlus, et tööandja diskrimineerib, on TI-l õigus teha kümne ja enama alluvaga tööandjale ettekirjutus võrdse palga auditiks.

See audit on tööandjapõhine naiste ja meeste palkade ja muude tööga seotud tasude maksmise ja korralduse analüüs. Audit aitab tuvastada ja vähendada sama ja võrdväärset tööd tegevate inimeste palkade ebavõrdsust. TI roll on auditit tehes organisatsiooni aidata ja nõustada.

Sotsiaalministeeriumi eesmärk on aidata koostöös TIga tööandjatel muuta oma palgasüsteem läbipaistvamaks. See omakorda aitab tuvastada ja parandada puudujääke, vähendada soolist palgalõhet. Naistele ja meestele võrdse tasu tagamise alus on organisatsiooni ametikohtade hindamine.

Tööandja peab töötasude määramise läbi mõtlema. Sama või võrdväärse töö eest tuleb maksta võrdset palka. Töötasu ei saa maksta vaid sisetunde põhjal."

Artikkel põhineb sotsiaalministeeriumi blogi sissekandel.