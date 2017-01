Sintlane valiti kolmandat aastat parimaks

Metsa Sindi mudelispordi klubis juhendav Johannes Mets rääkis, et galaõhtul olid kohal Eesti parimad lennu-, auto- ja laevamudelistid.

"Kõikidel mudeliliikidel on oma alajaotused, kuid kuna meie põhirõhk on automudelismil, siis need jagunevad raadio teel juhitavateks, kiirus- ja juhtrajamudeliteks," selgitas Mets. "Üritusel jagati välja meened Eesti meistrivõistlustel kolme parema hulka tulnud sportlastele, peale selle andis Eesti tehnika- ja spordiliit välja karikad parimatele alade ja vanusegruppide kaupa.