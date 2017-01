Huvikoolide õpetajad on alatasustatud

Järjekordne seadus pitsitab väikepoode

Sotsiaalministeeriumi ettevalmistatav tubakaseaduse nõue, et suitsupakid tuleb poes klientide silme alt ära peita, on saanud kriitikat ülejäänud ministeeriumidelt ja väikekaupmeestelt. Poodnikud väidavad, et nende arvamust seaduseloojad ei küsinudki.