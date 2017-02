Bioloogiaolümpiaadist võttis osa rekordarv maalapsi

"Bioloogiaolümpiaad on olnud stabiilselt kõrge osavõtuga ilmselt selle pärast, et see on maalähedane õppeaine, õpetajad teevad aine huvitavaks ja lastele meeldib just sellel olümpiaadil käia," arvas maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov.

Maapiirkonna 22 põhikoolist ja gümnaasiumist oli Pärnus Koidula gümnaasiumis korraldatud teadmisteproovil esindatud enamik, kõige rohkem seitsmendatest klassidest. Gümnaasiumiosa ainuke osaleja oli Kilingi-Nõmme õpilane Allan Rist, keda nagu teisigi selle kooli õpilasi juhendab Urve Jõgi.

Kuuenda klassi õpilaste esikolmiku moodustasid Pille-Riin Reigo ja Maarja Hein Paikuse põhikoolist, keda juhendab Maarja Tärk, ja Grete Viik Surju põhikoolist, keda õpetab Maie Sarapik.

Seitsmenda klassi arvestuses oli esimene Roode-Marie Proover Sindi gümnaasiumist, juhendaja Eedi Lelov. Teiseks jäi Tuuli Leuke Tootsi lasteaiast-põhikoolist, teda õpetab Urve Hillep. Kolmandat-neljandat kohta jagasid Elsbet Muhu Häädemeeste keskkoolist (juhendaja Ülle Valgi) ja Karmen Pikkmets Lõpe koolist (õpetaja Hele Nööri).

Kaheksanda klassi kolm esimest olid Annabel Alliksaar Paikuse põhikoolist, Pauliine Põldmaa Häädemeeste keskkoolist ja Helene Loorents Kilingi-Nõmme gümnaasiumist. Nende juhendajad on eespool kooliti mainitud.

Üheksanda klassi õpilaste järjestus kujunes niisuguseks: võitis Sirle Talts Kilingi-Nõmme gümnaasiumist, juhendaja Urve Jõgi, teiseks jäi Audru kooli õpilane Astrid Linder, keda õpetab Ülle Vares, ja kolmas oli Karl Kadakas Are koolist Leelo Lusiku juhendamisel.