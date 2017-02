Raeküla kooli algklasside õpilased külastasid pealinna

Ühtlasi valisid lapsed välja meelepärase paiga, mida enne muusikali külastada.

1. klassi õpilased käisid nukumuuseumis, et tutvuda aabitsas kujutatud nukuteatri majaga. Fuajees ootas sisenejaid suur lohe, tekitades edasise suhtes ootusärevust. Igast järgnevast ruumist leiti vahvaid tegelasi ja maske-kostüüme, mida tohtis selga proovida. Lapsed kuulsid legendaarsest nukunäitlejast Ferdinand Veikest ja tema Buratinost. Seigeldi mööda keerdtreppe ja klaaskoridori, laskuti kottpimedasse õuduste kambrisse. Tähtede saalis vajutati nuppe, et teleekraanil näha katkendeid vanadest lastelavastustest, aga ka videotutvustusi nukuteatri näitlejatest. Teatripisikki ilmutas end ekraanil. Elevust ja äratundmisrõõmu jagus palju.

Raeküla kooli lapsed käisid pealinnas. Foto: Erakogu

2. klass nautis kevadist ilma Tallinna vanalinnas. Jalutati keskajal ehitatud ja tänapäevani 21 torniga säilinud linnamüüril, imetleti linnavaadet. Huvi pakkusid käänulised munakivitänavad ja rauast tänavalaternad.

3. klassi õpilased otsustasid külastada tervishoiumuuseumi, kus avastati inimkeha salapärast sisemaailma tänu põnevatele ja elutruudele eksponaatidele, selgitavatele stendidele ja õpetlikele filmidele. Õpetajadki said muuseumis targemaks. Pisut tavatu oli lastele elu ja surma selgitav väljapanek, olgugi et tegu on tähtsa teemaga. Vastuse said paljud küsimused, mis muidu tekitasid segadust või olid jäänud julguse puuduse tõttu pärimata.

Etenduse-eelsel ekskursioonil tutvusid 4. klassi lapsed Estonia teatri sünnilooga. Vanalt fotolt oli näha suursuguse teatri eelkäijat – puumajakest. Teise maailmasõja ajalgi ei katkenud Estonias etendused. Kahjuks tabas lennukipomm Estonia hoonet, mille tulemusena põles teatrimaja peaaegu maha. Inimesed leinasid peale hukkunute teatritki. Ühise nõu, jõu ja eestlaste annetatud rahaga ehitati kaunis teatrihoone taas üles. Ringkäik Estonias viis lapsed sinisesse saali, kus asus aastate eest Eesti rahvusringhäälingu stuudio. Uudistamisväärsed olid kuulsuste rõivad, mida eksponeeriti koridorides. Valges saalis selgus üllatusena, et selles ruumis toimub vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik presidendi vastuvõtu tseremoonia. Telerist tundub saal väga suur, aga tegelikult on hubane ja küllalt väike. Lapsed pääsesid ekskursiooni käigus teatri lavale: seal sätiti parajasti etenduse dekoratsioone, valgust ja heli. Üllatuslikult põnevad olid rekvisiitide ruum, õmblustöökoda ja saal, kus lavakunstnikud maalivad etenduste tarvis rekvisiite.

Pärast õppekäike vaatasid lapsed meeleolukat ja hoogsat muusikali "Karlsson katuselt", mis oli lastele uudne kogemus, sest nii laululist ja tantsulist Karlssoni polnud varem nähtud.

Koduteele jagus erisuguseid muljeid: kes arutles uhke teatrimaja üle, kes imetles suveniire, kes uuris õpetajatelt lähemalt pealinna kohta.