Karl-Kristjan Kingi annab Eesti Laulu finaalis endast parima

Kingi pääses looga "Have You Know" finaali esimesest poolfinaalist, astudes üles koosseisuga Whogaux & Karl-Kristjan featuring Maian.

Kümne parema sekka pääsemine tuli talle ootuspärasena. "Minu eesmärk oligi pääseda vähemalt finaali," lausus Kingi. "Konkurents pole vist ühelgi eelneval aastal olnud nii tugev, laulud on kõigil väga head."

Lõppvõistluse suurel laval naudib Kingi senise edu vilju. "Finaalis üritame anda endast parima. Tuleb mis tuleb," sõnas ta.

Looga "This love" pääses lõppvõistlusele pärnakas Rasmus Rändvee.

Eesti Lauli finaali kõik piletid on praeguseks välja müüdud.

Eesti Laulu finalistid esinemisjärjekorras:

Liis Lemsalu "Keep Running"

Koit Toome ja Laura "Verona"

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"

Lenna "Slingshot"

Daniel Levi "All I Need"

Elina Born "In or Out"

Ivo Linna "Suur loterii"

Rasmus Rändvee "This Love"

Ariadne "Feel Me Now"

Kerli "Spirit Animal"