Kaks aastakümmet tagasi hakkasid Pärnus levima kuuldused, et nõukogudeaegsele pooleli jäänud tünjale mudaravilale on ilmunud kosilasi. Linnal tekkis õrn lootus, et ranna rajoonis kõrguvast tondiöömajast võiks saada vesilõbustuskeskus.