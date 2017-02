Mõtisklemine Eesti üle on kujunenud lõppeva nädala märksõnaks. Milline on Eesti, kas me saame jääda rahule, kuidas ja kuhu edasi – neil teemadel arutlesid nii president, peaminister, ministrid, maavanem kui ka linnapea. Et on laste ja noorte kultuuri aasta, koguti arvamusi koolilasteltki.