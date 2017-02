Teataja sõnutsi tuli mahajäetud laudast suitsu.

Päästjad selgitasid õnnetuskohal välja, et hoones põlesid saepuruplaadid, ja kustutasid tulekahju lumega.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kaisi teatel oli lauda ümbruses lumel näha väiksemaid jalajälgi. Nii võib tema ütlust mööda oletada, et põlengu põhjustasid igavusest tuld teinud lapsed.

"Lapsevanemad, seiske selle eest, et teie lapsed ei saaks igavusest tulega mängides hakkama suure rumalusega," toonitas Kais. "Tuli ei ole mänguasi! Tulekahju põhjustamisel on alati tagajärjed, politsei huviorbiiti sattumine on neist üks leebemaid. Halvemal juhul võib keegi jätta tulle oma elu."