Koidula kool sai Best In Englishi võistlusel 19. koha

Võistluste Best In English ja Best In Deutsch üks organisaatoreid Premysl Piskac külastas Pärnu Koidula gümnaasiumi, et anda üle auhinnad. Best in English võistlusel osales Koidula koolist ligikaudu 20 noort, tublimatena märgiti ära Erki Leht (G3A), kes saavutas õpilaste üldarvestuses 23. tulemuse, Katariina Vainult G3A ja Vironika Bankier G2R2 klassist.