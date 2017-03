Kontserdimaja lavale astub tuhat tantsijat

Üle Eesti toimub kolm eelvooru, lisaks Pärnule 18.-19. märtsil Tartus ja 15.-16. aprillil Tallinnas. Mai lõpus Tartus toimuvale finaalüritusele pürib üle 6000 tantsija.

Kuldse Karika idee autor Krõõt Kiviste möönis, et kuigi Pärnu eelvoor on osalejate arvu poolest kõige väiksem ja on mahutatud ära ühte päeva, tähendab see kaheksa tunni pikkust esinemismaratoni, mis on jagatud kahele kontserdile. Esimene kontsert algab keskpäeval ja teine kell 17, kumbki kestab kolm-neli tundi.

„See on nii positiivne, et osalejaid on nii palju, aga jah, päevad on pikad,“ märkis Kiviste. „Oleme teinud kontserdile kolm vaheaega, et ei läheks monotoonseks ja saaks vahepeal ennast sirutada.“

Keskpäevasel kontserdil näeb peale koolinoorte tantsimas mudilasi ja täiskasvanuid ning selliseid tantsustiile nagu tänavatants, loovtants ja jazztants. Õhtune kontsert on šõu- ja karaktertantsu päralt.

Mõni nädal tagasi toimunud Koolitantsu eelvooruga on siin mitmeid erisusi.

Kõigepealt paistab silma see, et Pärnu eelvoorus võivad osaleda tantsijad kõikjalt üle Eesti ja seda võimalust on ka paljud kasutanud. Finaali pääsejaid ei valita võrdsel arvul igast piirkonnast, vaid žürii teeb oma otsuse alles siis, kui on kõik eelvoorud üle vaadanud.

Seega selguvad finalistid alles aprilli lõpus. Igal eelvooru kontserdil kuulutatakse välja ainult üks kava - Päevapärl, mis pääseb otse finaali.

Kui Koolitants on suunatud koolinoortele, siis Kuldsel Karikal mingeid vanusepiiranguid ei ole. See sobib hästi neile tantsutruppidele, kus osaleb nii gümnaasiuminoori kui üliõpilasi.

Hästi populaarseks on kujunenud kategooria Igavesti Noored, millest võtavad osa täiskasvanud hobitantsijad. „Need on enamjaolt lapsevanemad, kes on võtnud oma lapse treeneril nööbist kinni ja öelnud, et teeme ka kava,“ rääkis Kiviste.

„Samuti võib meil igaüks vabalt otsustada, millises eelvoorus ta osaleb. Kui mõni eelvoor on täis, siis me ka vahel ütleme, et teises eelvoorus on rohkem ruumi ja soovitame hoopis seal osaleda. Kuna Kuldne Karikas on nii populaarne, siis ollakse nõus ka teise Eesti otsa sõitma,“ avaldas Kiviste.