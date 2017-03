Meremuuseum kogub regati meeneid

Pärnu jahtklubi tegevjuhi Raiko Lehtsalu sõnutsi on muuseum huvitatud regati sümboolikaga märkidest, särkidest, mütsidest, kottidest, diplomitest ja karikatest, jahtide varustusse kuulunud navigatsiooniriistadest ja vanadest fotodest.

"Senise seisuga on meie purjetajad toonud klubisse hulga ajaloolisi esemeid, üks põnevamaid on 1960. aastal regati võitnud jahil Vanemuine purjetanud Viktor Feofanovi diplom," rääkis Lehtsalu. "Järgmisel nädadal saadame kogutu meremuuseumile, seega on purjetamishuvilistel jäänud veel mõni päev oma arhiiv üle vaadata. Kõik esemed tagastatakse omanikele pärast näituse lõppemist."

60. Muhu Väina regatt algab 8. juulil Haapsalus ja lõpeb nädal hiljem Riias. 13. juulil võistleb regati laevastik Pärnu lahel lühirajasõidus ja järgmisel hommikul starditakse Riiga.