Lääneranna kooli ehitushanke tähtaega pikendati

Elektroonilises riigihangete registris on taotluste sektsioonis näha, et taotluse on esitanud kaheksa ehitusettevõtet. Taotluste esitamise tähtaeg oli 15. märts. Küsimusele, millega on taotluste puhul tegemist ja miks käib hankes osalemine niiviisi kahes etapis, vastas vallavanem Ingvar Saare, et tegu on konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega. Selle hankeliigi korral näeb menetlus ette taotluste esitamist ja seejärel läbirääkimiste pidamist ning viimaks lõpliku siduva pakkumuse esitamist. "Täpsemat infot hankemenetluste erisuste kohta saate küsida mõnelt riigihangetega tegelevalt koolitajalt või koolitusettevõttelt, meil kahjuks sellist ajaressurssi ei ole. Vabandust," soovitas Saare.