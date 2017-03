Sibyl Vane avaldas Pärnu lahe jääl filmitud videosingli

Viie aasta eest kriitikute ja publiku seas soojalt vastu võetud bändi debüütalbum "Love, Holy Water & TV" saab peagi väärilise järje. Läti edukaim indie-muusika plaate välja andev firma I Love You Records avaldab albumi 21. aprillil Eestis, Lätis ja Leedus. Albumilt leiab kümme lugu ja see ilmub nii vinüülil, CD-l kui digitaalselt.

Albumi esitlustuur Baltikumis algab 27. aprillil Riiast. Pärnu kontsert toimub 13. mail kultuuriklubis Tempel.

Bändiliikmete sõnade kohaselt avab äsja avaldatud singel meeleolu, mida nende vastne album kannab.

"Meie esimene album oli värviline ja optimistliku meeleoluga, aga uus materjal, mida kirjutasime, erines sellest tuntavalt. Paar aastat tagasi hakkasime oma visuaalses identiteedis kasutama mustvalget, mis seostus sellega, kuidas meie muusika kõla oli muutunud. Seega oli loogiline jätk, et albumi kujundus oleks pretensioonitu. Mustvalge nimetu album annab kuulajatele vabamad käed muusikale tähenduse andmisel," seletas lugude autor ja bändi laulev kitarrist Helena Randlaht.

"Meil oli väga selge visioon unenäolisest, monotoonsest ja mustvalgest visuaalist, mis on dokumentaalfilmilikult salvestatud. Video autor Henri Holland jäädvustas selle idee nii nagu tema seda tunnetas," selgitas Randlaht video sündi Pärnu lahe jääl.

"Meil tuli oodata sobivat ilma, et lahel oleks udune. Kui päev kätte jõudis, oli jääle sulanud ja sadanud viis–kuus sentimeetrit vett. Õhuniiskus piimja udu sees oli väga suur ja see hakkas avaldama mõju nii tehnikale kui inimestele. Seega, ülearu kaua me seal filmida ei saanud. Samal ajal kui meie ühes lahe otsas jääl filmisime, kukuti teisel pool läbi jää. Peale selle puhus kõle tuul vettinud riiete vahele," kirjeldas Randlaht.