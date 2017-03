Meedia on viimasel ajal rohkelt tähelepanu pööranud nii-öelda kadunud noortele, kes ei õpi ega tööta. Selleteemalistes artiklites käiakse välja ehmatavaid numbreid. Kommentaarid ja arvamused noorukite kohta on: “memmepojad”, “siidikäpad”, “muidusööjad”. Vanem generatsioon targutab ja ohib, et noorus on hukas.