Õnnetuse põhjustanud juht oli alkomeetrisse puhumiseks liiga purjus

Süüdistuse järgi sõitis Meelis 2016. aasta kevadel Pärnus kortermaja lähistel sõiduauto Volkswagen Caddyga otsa Volkswagen Tiguanile, põhjustades varalise kahju.

Kui politsei jõudis õnnetuspaika, märkas patrull, et sõiduki juht on tugevas joobes. Ilmnes, et Meelis oli nii palju vägijooki tarvitanud, et ei suutnud alkomeetrisse puhuda. Selleks tuli roolijoodik sõidutada Pärnu haiglasse, kus vereanalüüsi tulemusel avastati tal 2,7promilline joove.

Meelis kandis juba teo toimepanemise ajal tingimisi karistust naise jõhkra peksmise eest. Nimelt kasutas ta 2015. aastal elukaaslase nüpeldamiseks puuplaati, lohistas teda juustest ja lõi naist kuus korda rusikaga näkku. Tol ajal mõisteti talle kuus kuud tingimisi vangistust.

Järgmine karistus mõisteti Meelisele tänavu märtsis, kui kokkuleppemenetluse tulemusel määras Pärnu maakohus talle kuus kuud vangistust, mida täiendati kandmata tingimisi karistusega. Liitkaristuseks tuli seega 12 kuud vangistust.

Kohus asendas karistuse 357 tunni ühiskondlikult kasuliku tööga, otsus jõustus möödunud laupäeval. Peale selle tuleb Meelisel tasuda sunniraha ja arstliku ekspertiisi kulu kokku 872 eurot.