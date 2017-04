Piltuudis: Vana-Pärnus hulkus eriskummaline lind

Pilt on tehtud täna hommikul Vana-Pärnus, kui sealne elanik märkas tööle minnes kuldsete sulgedega ehitud lindu, millesarnast ta kunagi näinud polnud. Tema sõnutsi märkas ta üht faasanit kodu lähedal kaks aastat tagasigi, kuid siis oli tegemist hallisulelise emase jahifaasaniga, keda on Eesti looduses varemgi nähtud.

Foto: Erakogu

"Sellel fotol on isane kuldfaasan. Tema looduslik levila asub üldse Kesk-Hiinas ning Euroopas peetakse teda ilulinnuna,” selgitas keskkonnaagentuuri spetsialist Jaak Tammekänd. “Kindlasti pole tegemist loodusest pärit tegelasega, vaid ta on kusagilt puurist plehku pannud.”

Ta selgitas, et tegemist on kanalisega, kes toimub erinevatest teradest ja putukatest. “Ilmad on praegu soojad, selline lind saab siin ilusti hakkama,” ütles ta, et hätta eksootiline suleline Eestis ei jää. Tammekänd märkis, et tegemist pole ohtliku võõrliigiga, kes kohalikku loodust ülemäära häiriks.

Pärnumaalgi tiivuliste märgistamisega tegelev Tammekänd tõdes, et tegemist on huvitava leiuga, sest ta ei tea isiklikult Pärnus ühtegi huvilist, kes sellist sulelist kodus peaks.

“Päris põnev, et kust kaudu ta siis Pärnu kanti sattunud on,” ütles linnuspetsialist.

Foto: Erakogu

Kui omanik märkab seda artiklit ja tunneb enda kuldfaasanist puudust, võib ta toimetuselt küsida täpset viimast asukohta, kus lindu märgati. Selleks võib saata e-kirja aadressil martin.laine@parnupostimees.ee või online@parnupostimees.ee