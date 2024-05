Kohalik seljatas riigikohtus parkimisvaidluses Pärnu linna

Pärnu linnavalitsus on põhjendanud trahvimist sellega, et sõiduk asus parklas teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval, mis liiklusseadusega on keelatud. Pealegi takistas valesse kohta jäetud auto sõidukite ligipääsu veose laadimiskohale.

Sõidukijuhi hinnangul ei olnud aga parklasse sissesõidu tee ääres parkimine keelatud. Ja see, mis pole keelatud, on järelikult lubatud.

Tammiksaar selgitas kohtusse pöördumist oma kirjalikus kommentaaris sellega, et ta “pole piisavalt jõukas et võiks jagada oma raha ükskõik, mis masti šantazeerijatele, väljapressijatele, kelmidele või röövlitele, kes on võtnud nõuks seda temalt ebaseaduslikul teel omandada”. “On ju loomulik, et iga oma varasse heaperemehelikult suhtuv indiviid seda kaitseb, kasutades selleks kõiki seadusega ette nähtud võimalusi,” kirjutas Tammiksaar. “Tõsi, kohtukäik toob kaasa kulutusi ega ole kindel, et õigusabile kulutatud summad täies ulatuses välja mõistetakse.”