Pärnu kesklinna rajatakse uuenduslik veesõidukite parkla

Kaatrikodu projekti eestvedaja Taavi Holter rääkis, et liigelnud ise Pärnu vetel eri alustega aastaid, näeb ta igal suvel, kuidas veekultuur kiirelt areneb ja veesõidukeid tuleb aina juurde. “Samal ajal on puudu kvaliteetsetest kaikohtadest ning veel enam puudub võimalus parkida oma alust mõni tund kesklinna jõekaldal, et käia ära poes või külastada jõeäärseid uusi kohvikuid ja lokaale,” lausus ta.