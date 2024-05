Enne ja nüüd Kuidas on tasulise parkimise ala laienemine mõjutanud pärnakate harjumusi

Nii on näiteks vana parkimisala piiri taga tasuta tsoonis parkijad hakanud soetama endale parkimislube ja sõidavad autoga töökohale lähemale. Seda võib täheldada näiteks Nikolai tänaval, mille äär oli varem Ringi uulitsast mere poole pea alati autosid täis. Nüüd, kui seal on tasulise parkimise ala ranna tsoon, on tänava ääres seisvate autode rivi seal hõredam ning usinamalt pargitakse Ringi tänavast südalinna poole, Vanalinna põhikooli juurde.

See on hästi näha 29. aprillil, 2. ja 6. mail tehtud fotodelt, kui Pärnu Postimees vaatles, kuidas uus kord inimeste parkimisharjumusi mõjutab.

Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näki sõnade kohaselt on põhjalikku analüüsi uue parkimiskorra mõju kohta veel raske teha, aga esmapilgul on silma jäänud, et tänavatel pargib vähem autosid. “See oligi eesmärk,” märkis ta. “Palju ostetakse parkimislubasid. Järjekorras on pidevalt umbes 300 inimest.”