Põhjavindi kliristav sidin

Mulle meeldivad vintlased. Sageli satun neile peale siis, kui nad on parasjagu ametis seemnete mugimisega, olgu matsutajaks leevikesed, rohevindid või urvalinnud. Viimasena mainitud meie mail ei pesitse, vaid rändavad siit edasi. Niisamuti on suuremalt jaolt läbirändel erksa sulestikuga põhjavindid. Põhjavinti on rahvapäraselt kutsutud hullvingiks, metsvingiks ja kaselinnuks. Kaselinnu nimi reedab selgesti, kus põhjavindile pesitseda meeldib. Kust põhjavint aga hullvingi tiitli on saanud, ei oska öelda. Kõik minu kohatud isendid on väliselt täie mõistuse juures olnud.