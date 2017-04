Kihnu külatänav on päeval inimtühi, kes on koolis, kes tööl või teenib leiba kodunt kaugel mandril.

Kuus poole kohaga ja alla 300eurose kuupalgaga päästjat ja komandopealik – selline on Kihnu kutselise päästekomando koosseis, kuid päästeameti reformi ajal on üle väina jõudnud kuuldused, et väikesaarel võiks olla vabatahtlik komando, sest kutseid on vähe.