POL: Pärnu lennujaama arendamist võib riigieelarvest toetada

"Pärnumaa turism ja majanduselu vajavad arenguhüppeks õhuvärava avamist, sest muidu on piirkonna majanduskasvul lagi ees," ütles POLi juhatuse esimees Lauri Luur. "Kui seni on riik kartnud, et Euroopa Liit võib käsitleda investeeringuid Pärnu lennujaama ebaseadusliku riigiabina, siis õiguslik analüüs annab alust väita, et need kartused on asjatud."

Luuri sõnutsi vajab Pärnu lennujaam õhusõidukite vastuvõtmiseks 1800meetrise lennuraja taastamist. "Praegu kasutatakse Pärnu lennujaama väikesaartele lendamiseks. Suuremate lennukite vastuvõtmiseks 800meetrisest rajast ei piisa ja olemasolev lennurada tuleb rekonstrueerida 1800 meetri ulatuses," täpsustas Luur. "Õiguslik analüüs Euroopa Liidus lennujaamadele riigiabi andmise regulatsiooni kohta näitab, et Pärnu lennujaama arendamist võib riigieelarvest toetada."

Lennujaama omanik, riigile kuuluv AS Tallinna Lennujaam on hinnanud Pärnu lennujaama rekonstrueerimise vajalikuks investeeringuks kasulikust elueast lähtuvalt 15–18 miljonit eurot. Investeeringu tulemusena saaks taastada 1800 meetrit lennurada.

Pärnu lennujaama investeeringute õigusliku analüüsi tegi POLi tellimusel advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co.

Pärnu lennujaam on rajatud kunagisele sõjaväelennuväljale. Pärnust sõidavad peale Eesti-sisestele regulaarlendude era- ja tellimuslennud muudesse riikidesse. Talvisel perioodil teenindab lennujaam liinilende Kihnu ja Ruhnu saartele, suvel kasutavad lennujaama peamiselt väikelennukid.

Uurimuse saab alla laadida siit.