Rääma kool korraldas taas nutiõhtu

Nutiõhtul lõid kaasa perevõistkonnad, kuhu kuulus vähemalt üks laps ja üks täiskasvanu. Kohale oli tulnud ka segaperekondi ehk neid, kes olid oma võistkonna kokku pannud mitmest perest – sõbrad ja sõbrannad soovisid koos osaleda. Kokku oli tiime 25.

Võistkondadel tuli läbida kolm õpituba: "Eesti edu lugu", "Aitame teineteist" ja "Nutikad lahendused elus".

"Eesti edu lugu" keskendus perede kabehuvile ja -oskusele: mängiti neli vooru kabet tahvelarvutis. Mõnele tuli suure üllatusena, et on olemas selline äge rakendus, mille järgi saab kabet mängida. Õpitoa juhi Aive Jõfferti sõnutsi oli väga tore vaadata, kuidas noorem ja vanem põlvkond kõrvuti sama laua taga istusid – kas teineteise vastu kabet mängides või oma perele kaasa elades.

Kui kabekäigud tehtud ja tänukiri saadud, liikusid pered õpituppa "Aitame teineteist", et panna teadmised proovile mälumängus.

Osalejatele jagati mängukaardid ja selgitati kilvareegleid, sealhulgas mainiti, et vaja pole muud kui üht nutiseadet (nutitelefon või tahvelarvuti), mängukaarte, projektorit ja arvutit küsimuste ja vastusevariantide nägemiseks.

Küsimused ulatusid seinast seina, sest taheti teada nii seda, kelle autahvel asub Rääma põhikooli seinal (õige vastus: Andrus Veerpalu), kui seda, mis seen valiti tänavu aasta seeneks (kukeseen).

Pärast mälumängu said võistkonnad panna oma oskused proovile 9 x 9 sudokulaual, kus sai valida nii madala, keskmise kui kõrge raskusastme ülesannete vahel.

Pärast sudokude lahendamist jõudsid pered taas arvumaailma: hakati lahendame nonogramme. Nonogrammide üldpõhimõte seisneb ruutude värvimises, pöörates tähelepanu, kui palju ruute on lubatud vasakult paremale reas või ülevalt alla tulbas ära värvida.

Kui kabeturniiril käidud, mälumängul ajusid ragistatud ja sudokud-nonogrammid lahendatud, kohtusid perede esindused kooli aulas, kus iga võistkond pälvis tänukirja osalemise eest.