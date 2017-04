Pärnu Mai koolis toimus eile teine ja ühtlasi viimane noorte laulu- ja tantsupeo eelne ülevaatus linna ja maakonna tantsijatele. Kolme rühmaga osalenud Tiiu Pärnits möönis, et see on tantsuõpetajatelegi ärev päev, sest nüüd saab veel ainult lapsi innustada.