Galerii: Tori mudilased ootavad presidenti endale külla

Tori lasteaia direktor Jana Malõh rääkis paberlilleõitega kaunistatud saalis, kuidas omaaegne näidissovhoos planeeris karjakoplisse lasteaiahoone, mismoodi see valmis ja avati 15. aprillil 1967, peagi aga jäi mudilastele kitsaks ja vaja oli juurdeehitust. Riigikorra vahetumise eel see 140 mudilasele valmiski.

Praegu on lasteaias viis rühma ja ligemale 100 mudilasega tegeleb tosin õpetajat.

"Kui igaüks teeb oma tööd, siis on kõik asjad majas head" – see on lasteaia töötajaid tutvustava artikli pealkiri Tori lasteaia juubeliks valminud sisutihedas ajalehes.

Tori vallavanem Kaie Toobal kinnitas peokõnes, et valla külalised on kiitnud lasteaeda ja selle särasilmseid töötajaid. Vallavalitsuse tänukirja üle andes lubas Toobal, et vallavalitsus ja volikogu panevad õla alla lasteaia laienemisplaanile kasvuhoone rajamise võrra.

Kontserdil esinesid kõik lasteaia mudilased rühmade kaupa. Publik elas nende lauludele ja laulumängudele siiralt kaasa.

Juubelikontserdile järgnes ajalootund, tordisöömine ja Randivälja külaseltsi sarja "Randivälja lood" neljanda raamatu autori, kunagise torilase Eva Murulaga kohtumine.