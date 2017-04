Demokraatia koolis – on see võimalik?

Noortelt võib tihti kuulda, et nad ei tea, mida pärast keskkooli teha või kelleks saada. Miks? Kas selles võib süüdi olla haridussüsteem?

Eesti riik on kehtestanud kindlad ained, mida 12 aasta jooksul minimaalses mahus omandada tuleb, kuid neid aineid on tohutult palju ja see tekitabki segadust. Mis oleks, kui õpilased saaksid juba esimeses klassis valida, mida nad õppida tahavad?

Mida enam sellele mõtlen, seda enam tunnen, et kutsun rahulolematud kokku ja lähemegi koos Toompeale. Et midagi ära tehtaks.

Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis käisid märtsi lõpus külas Katrin Saage ja Helin Haga demokraatliku kooli kogukonnast PUNT, kes on noorte valikuvabaduse suurendamise suured pooldajad. Õpilaste ja külaliste vahel toimus kirglik arutelu: küsiti palju intrigeerivaid küsimusi, saadi uut infot ja vaadati ka filmi "Schools of Trust" (eesti keeles "Koolid, kus sind usaldatakse"). Minule jäi vaadatud filmist eredalt meelde lõik, kus üks ema rääkis, kuidas tema laps õppis lugema-kirjutama alles neljandas klassis, kuna ei tundnud varem selle vastu huvi.

Selline leppimine nõudis suurt eneseületust, kuid nüüd, kui poiss hakkab kooli juba lõpetama ja on suur IT-huviline, on emal kokkuvõttes hea meel. Filmist jäi meelde palju muudki huvitavat: kuidas Puerto Ricos on kool sotsiaalselt ebakindla taustaga noortele, kes määravad endale ise õppekava selle põhjal, millised inimesed nad on; kuidas õppimine on väga tihedalt seotud emotsioonidega – paremini jääb meelde info, mis on omandatud mingi tegevuse või emotsiooniga.

Mis üldse on demokraatlik haridus? Lühidalt öeldes on see süsteem, kus õpilased saavad ise valida, mida nad õpivad ja milline on nende õppekeskkond; see on haridussüsteem, mis põhineb usaldusel ja austusel, mitte piitsal ja präänikul. Kool on kui kogukond, kus kõigil on võrdne hääl. Võrdne hääl tähendab reaalselt seda, et kõik kooliliikmed on kaasatud kooli juhtimisse ja sellise hääletamise teel võetakse vastu kõik tähtsad otsused. Sellises hariduses on kaks põhimõtet: igaüks vastutab oma hariduse eest ise ja sinu vabadus lõpeb sealt, kust algab teise vabadus.

Mulle on demokraatlikus hariduses kõige huvitavam õpetaja ja õpilase vaheline suhe. Õpetaja pole enam autoriteet, kes seisab klassi ees ja peab loengut, vaid suhtleb lapsega samal tasemel. Tema kohta on liigne kasutadagi mõistet "õpetaja", pigem on ta tugiisik, kes lapse huvi korral tuleb vastu ja aitab uurida näiteks draakonite, astronoomia või matemaatika kohta. (Jah, lapsed tunnevad huvi matemaatika vastu ilma, et neid selleks sundima peaks.)

Samuti ei järgi demokraatlik kool tavalise koolisüsteemi põhireeglit, et peab õppima kindlaid aineid kindlas mahus. Laps teeb ise valikud, mida ta õppida tahab ja kui tal on soov minna ülikooli midagi edasi õppima, tuleb tal endal võtta vastutus ja selleks vajalikud normid täita.