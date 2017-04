Üle 200 Pärnumaa õpilase teeb PISA eeltesti

Eeltestil osaleb viis Pärnumaa kooli ja 206 õpilast.

Kolme nädala jooksul teeb testi pea 3900 15aastast õppurit.

PISA 2018 põhiline hindamisvaldkond on funktsionaalne lugemisoskus.

SA Innove PISA koordinaator Gunda Tire sõnutsi mõõdab järgmisel aastal toimuv põhitest seda, kui hästi saavad Eesti 15aastased õpilased aru kirjalikest tekstidest ja kui tõhusalt suudavad neid kasutada.

"2009. aasta tulemustest selgus, et ehkki 61 protsenti Eesti noortest pigem naudib lugemist, loeb ilukirjandust meelsasti vaid veerand 15aastastest õpilastest. Kas olukord on praeguseks muutunud ja milline on noorte lugemisharjumus aastal 2018, selgubki järgmisest PISA uuringust," ütles Tire.

Riigile on PISA 2018 põhiuuringus osalemise eeldus eeltesti korraldamine. Selle raames katsetatakse uusi ülesandeid ja protseduure. Andmete alusel selekteeritakse välja kõrge kvaliteediga ülesanded, millest pannakse kokku tuleva aasta põhitest. Elektroonilise eeltesti tegemine võtab aega kolm tundi.

Eelmise, PISA 2015 uuringu põhiline hindamisvaldkond oli küll loodusteadused, kuid siis näitasid Eesti noored, et oma lugemistulemustes ollakse maailmas kuuendal ja Euroopa riikide arvestuses Soome ja Iirimaa järel kolmandal kohal.

PISA uuringu Eestis korraldab SA Innove, rahastab haridus- ja teadusministeerium.